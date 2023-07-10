Флаки: «Пирло и Легротталье могут принести успех «Сампдории»

Новым тренером «Сампдории» был назначен Андреа Пирло, вместе с ним будет работать бывший защитник итальянской сборной Никола Легротталье. Эта комбинация вселяет уверенность во Франческо Флаки - нападающего «Сампдории» в период с 1999 по 2007 год. Он верит в то, что они могут добиться успеха.

- Они могут добиться успеха. Оба прекрасно знают мир футбола и осознаю ответственность, которую накладывает работа в таком клубе, как «Сампдория». Выбор Пирло в качестве тренера означает, что новое руководство серьезно относится к проекту, - цитирует слова Флаки итальянское новостное агентство ITASportPress.