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Чемпионат Италии. Серия Б

У «Пармы» уже есть альтернатива на случай ухода Буффона

09 Июля 2023 • 23:05 Комментировать

Джанлуиджи Буффон, легендарный голкипер «Пармы», еще не определился с тем, останется ли он в клубе на следующий сезон - он разочарован тем, что команда не смогла вернуться в Серию А, хотя была близка к этому.

Между тем руководство «Пармы» уже продумало варианты на случай того, если Буффон все-таки уйдет, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Тогда основным вратарем команды станет Леандро Кикидзола, но также возможно приглашение еще одного вратаря, в частности, Маттео Писсери, права на которого принадлежат «Триестине», но которая не заинтересована в продолжении сотрудничества.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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