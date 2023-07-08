Сын Манчини станет спортивным директором «Сампдории»

Новости из стана «Сампдории» - как уточняет целый ряд источников, сын Роберто Манчини, Андреа, станет спортивным директором клуба, который недавно обрел новых владельцев.

Таким образом, отыгравший много лет в клубе Роберто Манчини, приведший в 1991 году «Сампдорию» к чемпионскому титулу, продолжает участвовать в судьбе клуба даже в качестве наставника итальянской сборной - но через своего сына. Скорее всего, официальное объявление об этом будет сделано в понедельник, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что следующий сезон дорианцы проведут во второй лиге итальянского футбола - Серии Б.