Квальярелла трогательно попрощался с тифози «Сампдории»

«Сампдория» не стала продлевать контракт Фабио Квальяреллы, и ветеран команды вчера узнал о том, что места в ней на следующий сезон, пусть и в Серии Б, для него все равно нет. Сегодня Фабио решил написать в социальных сетях трогательное прощание с фанатами.

- Все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы подошли к эпилогу этой красивой истории о любви, моей любви к вам. Знайте, что я хотел остаться в команде, но наша связь в любом случае останется прочной. «Сампдория» - это мой второй дом, и, если меня позовут, я всегда буду готов, - цитирует слова Квальяреллы итальянское новостное агентство ITASportPress.