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Чемпионат Италии. Серия Б

Квальярелла трогательно попрощался с тифози «Сампдории»

08 Июля 2023 • 21:11 Комментировать

«Сампдория» не стала продлевать контракт Фабио Квальяреллы, и ветеран команды вчера узнал о том, что места в ней на следующий сезон, пусть и в Серии Б, для него все равно нет. Сегодня Фабио решил написать в социальных сетях трогательное прощание с фанатами.

- Все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы подошли к эпилогу этой красивой истории о любви, моей любви к вам. Знайте, что я хотел остаться в команде, но наша связь в любом случае останется прочной. «Сампдория» - это мой второй дом, и, если меня позовут, я всегда буду готов, - цитирует слова Квальяреллы итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
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