Нападающий Фабио Квальярелла покидает «Сампдорию».

Трудовой договор 40-летнего ветерана истёк ещё 1 июля, но сегодня генуэзский клуб официально сообщил, что сотрудничество с игроком не будет продолжено. Таким образом, Квальярелла стал свободным агентом.

«Спасибо за всё, капитан. Ты навсегда останешься одним из нас», – говорится в официальном обращении «Сампдории», чьи цвета экс-футболист сборной Италии защищал с 2016 года, а ранее также с 2006 по 2007 год.

В общей сложности в активе Фабио Квальяреллы 106 забитых мячей и 27 результативных передач в составе генуэзцев в 293 поединках.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Сампдория» вылетела из Серии А, заняв 20-е место.