Беналуан напал на болельщика «Пьяченцы» и получил пять матчей дисквалификации

Бывший футболист сборной Туниса, приезжавший в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года, Йоан Беналуан, получил дисквалификацию на пять матчей следующего чемпионата Италии в Серии С, где он в последнее время играет за «Новару».

Это случилось из-за нападения на болельщика «Пьяченцы», имевшего место еще в марте. Тунисский футболист не выдержал оскорблений в свой адрес и решил проучить обидчика кулаком. Но окончательное решение по его делу было вынесено почему-то только сейчас.

Пять матчей без футбола - это самое жесткое дисциплинарное наказание в рамках третьей лиги итальянского футбола.