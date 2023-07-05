В «Венеции» отреагировали на возможный трансфер Черышева в «Леванте»

Александер Мента, являющийся исполнительным директором итальянской «Венеции», высказался касательно слухов об интересе к российскому хавбеку Денису Черышеву со стороны «Леванте».

«Мы не знаем об этом и не уверены насчет будущего Дениса. Пока россиянин прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам», - цитирует представителя клуба издание Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что Черышев может покинуть итальянский клуб в текущее трансферное окно. Трудовое соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

В минувшем сезоне Денис сыграл 24 матча за «Венецию», забил четыре мяча и сделал два ассиста.