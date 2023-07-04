​Назван следующий клуб Черышева

Российский полузащитник Денис Черышев вернётся в испанский футбол. 32-летний футболист подпишет контракт с «Леванте». О скором переходе Черышева в этот клуб на своих страницах рассказывает Legalbet.

В сезоне 2022/2023 Денис Черышев выступал за «Венецию» в Серии Б. В итальянском клубе ранее говорили о возможном расставании с российским футболистом из-за его высокой заработной платы.

Отметим, что в Испании Черышев ранее играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и «Севилью».

«Леванте» выступает в Сегунде, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Испании. В сезоне 2022/2023 повыситься в классе команде не удалось – она проиграла в финале плей-офф за место в Примере.