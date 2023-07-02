Клуб из Саудовской Аравии сделал сверхвыгодное предложение Буффону

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

Как недавно стало известно, 45-летний экс-вратарь сборной Италии рассматривает вариант с завершением карьеры. Также ветеран может остаться в «Парме», с которой связан контрактом до середины следующего года. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, у Буффона появилось конкретное предложение из Саудовской Аравии: неназванный клуб, представляющий местный чемпионат, готов платить итальянцу 15 млн евро в год по трудовому договору, рассчитанному на два года.

В настоящий момент Буффон ещё не принял окончательного решения относительно собственного будущего, но может сделать это уже совсем скоро.