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Чемпионат Италии. Серия Б

Клуб из Саудовской Аравии сделал сверхвыгодное предложение Буффону

02 Июля 2023 • 01:36 Комментировать

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

Как недавно стало известно, 45-летний экс-вратарь сборной Италии рассматривает вариант с завершением карьеры. Также ветеран может остаться в «Парме», с которой связан контрактом до середины следующего года. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, у Буффона появилось конкретное предложение из Саудовской Аравии: неназванный клуб, представляющий местный чемпионат, готов платить итальянцу 15 млн евро в год по трудовому договору, рассчитанному на два года.

В настоящий момент Буффон ещё не принял окончательного решения относительно собственного будущего, но может сделать это уже совсем скоро.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон трансферы футбола - лето 2023
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