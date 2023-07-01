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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон может завершить карьеру

01 Июля 2023 • 01:45 Комментировать

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон задумался о завершении игровой карьеры.

Действующее соглашение 45-летнего вратаря рассчитано до следующего года, однако экс-звезда «Ювентуса» и сборной Италии пока не знает, продолжит ли выступления. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, Буффон определит свою дальнейшую судьбу в ближайшее время. Сейчас он выбирает между завершением профессиональной карьеры, дальнейшей игрой за «Парму» и переездом в Саудовскую Аравию, где на него есть спрос.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Буффон провёл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола и пять раз сыграв «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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