В «Венеции» назвали причину, почему могут расстаться с Черышевым

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента высказался касательно будущего в клубе российского полузащитника Дениса Черышева.
«Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», - передает слова представителя клуба издание Sport24.
Трудовое соглашение 32-летнего россиянина с клубом рассчитано до лета следующего года.
В минувшем сезоне Черышев принял участие в 24 поединках за итальянскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Денис перешел в «Венецию» из «Валенсии» на правах свободного агента.
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