В «Венеции» назвали причину, почему могут расстаться с Черышевым

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента высказался касательно будущего в клубе российского полузащитника Дениса Черышева.

«Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», - передает слова представителя клуба издание Sport24.

Трудовое соглашение 32-летнего россиянина с клубом рассчитано до лета следующего года.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 24 поединках за итальянскую команду, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Денис перешел в «Венецию» из «Валенсии» на правах свободного агента.