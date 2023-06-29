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Чемпионат Италии. Серия Б

Глик покинул «Беневенто»

29 Июня 2023 • 22:41 Комментировать

Знаменитый польский защитник Камил Глик покинул клуб, в котором провёл три последних года карьеры – итальянский «Беневенто». Данными об уходе футболиста из команды располагает Transfermarkt.

Напомним, что 35-летний Глик известен как центральный защитник сборной Польши, а в прошлом – «Торино» и «Монако». Его контракт с «Беневенто» действовал до конца минувшего сезона, футболист покинул клуб Серии Б в качестве свободного агента.

«Беневенто» стал абсолютным аутсайдером минувшего сезона во втором по силе дивизионе Италии и выбыл в Серию С, набрав за 38 матчей лишь 35 очков.

Глик вышел на поле в сезоне за свой клуб в 19 встречах в рамках Серии Б и Кубка Италии и отметился голом и ассистом.
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Евро-Футбол.Ру,
Камил Глик Беневенто
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