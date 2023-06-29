Источник: Наингголан покинул СПАЛ

Опытный хавбек Раджа Наингголан покинул итальянский СПАЛ, который провёл минувший сезон в Серии Б. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, дальнейшее место продолжения карьеры бельгийца неизвестно.

В сезоне 35-летний футболист провёл за команду всего 10 матчей, отличился в них голом и двумя асисстами. До возвращения в Италию он выступал за клуб из родного города – «Антверпен».

Transfermarkt оценивает бельгийца всего в 800 тыс. евро.

Напомним, что СПАЛу не повезло вылететь из второго по силе итальянского дивизиона. Клуб, что ещё недавно выступал в Серии А, занял 19-ю строчку.

Наингголан: «В «Антверпене» ко мне относились как к паразиту»