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Чемпионат Италии. Серия Б

Источник: Наингголан покинул СПАЛ

29 Июня 2023 • 21:25 Комментировать

Опытный хавбек Раджа Наингголан покинул итальянский СПАЛ, который провёл минувший сезон в Серии Б. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, дальнейшее место продолжения карьеры бельгийца неизвестно.

В сезоне 35-летний футболист провёл за команду всего 10 матчей, отличился в них голом и двумя асисстами. До возвращения в Италию он выступал за клуб из родного города – «Антверпен».

Transfermarkt оценивает бельгийца всего в 800 тыс. евро.

Напомним, что СПАЛу не повезло вылететь из второго по силе итальянского дивизиона. Клуб, что ещё недавно выступал в Серии А, занял 19-ю строчку.

Наингголан: «В «Антверпене» ко мне относились как к паразиту»

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Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан СПАЛ
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