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Чемпионат Италии. Серия Б

Пирло – о назначении в «Сампдорию»: «Меня не пугает работа в Серии Б»

29 Июня 2023 • 01:57 Комментировать

Новый главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло высказался о своём назначении.

Коллектив из Генуи завершил минувший сезон Серии А на последнем месте. Вернуть команду в элиту призван Пирло, ранее возглавлявший «Ювентус» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Меня не пугает перспектива работы в Серии Б. Я всегда выкладываюсь на 100%, где бы ни тренировал. Я принял этот вызов с большим энтузиазмом. 

«Ювентус»? Я не думаю о прошлом, предпочитаю смотреть в будущее. Сейчас я сосредоточен на том, чего мне необходимо достичь с «Сампдорией», – цитирует TMW 44-летнего специалиста, чей контракт рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория Андреа Пирло
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