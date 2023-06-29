Пирло – о назначении в «Сампдорию»: «Меня не пугает работа в Серии Б»

Новый главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло высказался о своём назначении.

Коллектив из Генуи завершил минувший сезон Серии А на последнем месте. Вернуть команду в элиту призван Пирло, ранее возглавлявший «Ювентус» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Меня не пугает перспектива работы в Серии Б. Я всегда выкладываюсь на 100%, где бы ни тренировал. Я принял этот вызов с большим энтузиазмом.

«Ювентус»? Я не думаю о прошлом, предпочитаю смотреть в будущее. Сейчас я сосредоточен на том, чего мне необходимо достичь с «Сампдорией», – цитирует TMW 44-летнего специалиста, чей контракт рассчитан до 2025 года.