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Чемпионат Италии. Серия Б

Пирло возглавил «Сампдорию» официально

27 Июня 2023 • 19:56 Комментировать

«Сампдория» назначила Андреа Пирло главным тренером до 2025 года.

Итальянский футбольный клуб «Сампдория» официально объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером первой команды до 30 июня 2025 года. 

«Клуб с радостью приветствует Пирло на новой должности и полностью доверяет его способностям, которые способны привести команду к успеху», – сказано на официальном сайте итальянского клуба.

Пресс-конференция нового тренера Пирло состоится завтра, 28 июня.

Последним местом работы Пирло был турецкий Карагюмрюк. Под руководством итальянского специалиста клуб выиграл 11 матчей, 11 сыграл вничью и проиграл 12 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло Карагюмрюк
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