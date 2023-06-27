«Сампдория» назначила Андреа Пирло главным тренером до 2025 года.

Итальянский футбольный клуб «Сампдория» официально объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером первой команды до 30 июня 2025 года.

«Клуб с радостью приветствует Пирло на новой должности и полностью доверяет его способностям, которые способны привести команду к успеху», – сказано на официальном сайте итальянского клуба.

Пресс-конференция нового тренера Пирло состоится завтра, 28 июня.

Последним местом работы Пирло был турецкий Карагюмрюк. Под руководством итальянского специалиста клуб выиграл 11 матчей, 11 сыграл вничью и проиграл 12 встреч.