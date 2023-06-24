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Чемпионат Италии. Серия Б

Отец Черышева высказался о будущем своего сына

24 Июня 2023 • 12:16 Комментировать

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника Дениса Черышева, высказался о будущем своего сына, который сейчас выступает за «Венецию».

Напомним, контракт Черышева с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Будущее Дениса? У него действующий контракт с «Венецией» ещё на один год», — цитирует Дмитрия Черышева Sport24.

В прошедшем сезоне 32-летний Черышев провёл за «Венецию» 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

Цвета итальянского клуба Черышев защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за такие команды, как «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Дмитрий Черышев Венеция
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