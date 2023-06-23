Лукарелли остался без работы в «Тернане»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Италии Кристиано Лукарелли остался без работы - о расставании с ним объявила «Тернана». Вместе с Лукарелли уволен и весь его штаб - с дежурными пожеланиями «всего самого наилучшего в будущем».

Место Лукарелли займет Аурелио Андреаццоли. Любопытно, что ранее Лукарелли, забивший три гола в составе итальянской сборной, заменил у руля «Тернаны» именно Андреаццоли - для низших итальянских лиг такая чехарда тренеров вполне привычна, достаточно вспомнить, как то увольняли, то возвращали обратно Филиппо Индзаги в «Брешии».