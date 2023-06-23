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Чемпионат Италии. Серия Б

«Сампдория» рассталась с Джуричичем

23 Июня 2023 • 02:56 Комментировать

Генуэзская «Сампдория» рассталась с Филипом Джуричичем, при этом в клубе намекнули, что это случилось в силу спортивных причин - иными словами, выступления игрока были признаны неудовлетворительным. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.it.

Для уроженца Обреноваца это очередная неудача в карьере - он сменил уже немало клубов, поиграв даже за крепкий в то время (2015 год) «Саутгемптон», а также лиссабонскую «Бенфика». За «Сампдорию» Джуричич выступал с 2016 по 2018 год, а в прошлом сезоне вернулся в клуб, и даже забил два гола, но это не впечатлило руководство клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Филип Джуричич
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