Франко Васкес может стать игроком «Катанзаро»

Мы уже сообщали нашим читателям о ситуации опытного Франко Васкеса - он собирается расстаться с «Пармой», клуб не предложил ему продление контракта, и 34-летний футболист, в прошлом зажигавший в паре с аргентинцем Пауло Дибалой в «Палермо», подыскивает себе новое место работы.

Им может стать «Катанзаро», который только что вернулся в Серию Б, в которой не выступал целых семнадцать лет. Как уточняет la Gazzetta di Parma, «Катанзаро» активно подыскивает опытного и дешевого нападающего, и аргентино-итальянец Васкес в данной фазе своей карьеры является именно таким игроком.