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Чемпионат Италии. Серия Б

​Серджио Вольпи: «С Гроссо «Сампдория» будет главной в Серии Б»

22 Июня 2023 • 02:40 Комментировать

Бывший игрок «Сампдории»  Серджо Вольпи считает, что клубу следует пригласить в качестве наставника клуба Фабио Гроссо, слухи о чем ходят уже неделю. Вольпи уверен, что с Гроссо, который только что вернул в Серию А «Фрозиноне», сможет сделать то же самое и с «Сампдорией».

- Посмотрим, какие будут действия на рынке, но я жду, что с Фабио Гроссо у руля клуб будет диктовать положение вещей в Серии Б. Я бы пригласил именно его, - цитирует слова Вольпи итальянское новостное агентство ITASportPress.

Серджо Вольпи выступал за генуэзский клуб в период с 2002 по 2008 год.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Серджио Вольпи
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