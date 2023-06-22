​Серджио Вольпи: «С Гроссо «Сампдория» будет главной в Серии Б»

Бывший игрок «Сампдории» Серджо Вольпи считает, что клубу следует пригласить в качестве наставника клуба Фабио Гроссо, слухи о чем ходят уже неделю. Вольпи уверен, что с Гроссо, который только что вернул в Серию А «Фрозиноне», сможет сделать то же самое и с «Сампдорией».

- Посмотрим, какие будут действия на рынке, но я жду, что с Фабио Гроссо у руля клуб будет диктовать положение вещей в Серии Б. Я бы пригласил именно его, - цитирует слова Вольпи итальянское новостное агентство ITASportPress.

Серджо Вольпи выступал за генуэзский клуб в период с 2002 по 2008 год.