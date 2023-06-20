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Чемпионат Италии. Серия Б

Хоселу выбрал себе игровой номер в «Реале»

20 Июня 2023 • 12:20 Комментировать

Стало известно, под каким номером будет выступать новый нападающий мадридского «Реала» Хоселу. На официальной презентации футболиста в качестве новичка «королевского клуба» подтвердилась информация о том, что форвард будет носить футболку под номером 14.

Напомним, последним 14 номером в «Реале» был опорный полузащитник Каземиро, который прошлым летом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Также футболку с этой цифрой в «Реале» ранее носили такие игроки, как Хаби Алонсо, Чичарито, Гути и многие другие.

Хоселу перебрался в «Реал» Мадрид на правах годичной аренды из «Эспаньола» с правом выкупа. За сделку «королевский клуб» заплатит 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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