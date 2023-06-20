Автомобиль капитана «Фоджи» расстреляли прямо на парковке после неудачной игры команды

Мы уже сообщали о том, что «Фоджа» провалилась и не смогла вернуться в Серию Б - команда проиграла «Лекко» в двухматчевом противостоянии. Это очень разозлило как руководство, так и фанатов клуба - первое оштрафовало сразу четверых игроков, сочтя, что они выступили ниже своего уровня и не приложили на поле должных сил, а фанаты учинили свою собственную расправу, наткнувшись на припаркованный в центре города автомобиль Jeep Renegade, принадлежащий капитану команды Давиде ди Паскуале.

Они произвели несколько выстрелов в автомобиль - к счастью, конечно же, пустой. Но футболист, обнаружив свой Jeep, намек, конечно же, понял.