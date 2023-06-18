​«Специя» пытается заполучить тренера «Лечче»

Марко Барони, наставник «Лечче», намерен покинуть этот клуб, и у него есть предложение от «Специи», которая, в отличие от «Лечче», не удержалась в высшей лиге итальянского футбола.

Но, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, расставание Барони с «Лечче» еще не является свершившимся фактом, и может даже не стать им.

В таком случае «Специи» потребуется искать другие варианты - источник считает, что это может быть даже Филиппо Индзаги, который неплохо проявил себя в «Реджане», а также не преуспевший со СПАЛом Даниэле Де Росси, ныне остающийся без работы.