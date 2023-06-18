«Лекко» возвращается в Серию Б после 50-летнего отсутствия

Определился клуб, который получил последнюю путевку наверх, из итальянской Серии С в Серию Б. Им стал «Лекко», который дважды обыграл «Фоджу» (клуб Зденека Земана и Игоря Колыванова) - сперва 2:1, а затем 3:1.

«Лекко» вышел наверх впервые за последние пятьдесят лет - в последний раз команда играла в Серии Б в начале 70-х годов прошлого века, то есть целую вечность назад, когда великий «Аякс» и Йохан Кройф трижды подряд выигрывали Кубок чемпионов, а США неудачно воевали во Вьетнаме. Давно!

Последний раз команда сыграла в Серии Б 17 июня 1973 года - тогда она потерпела поражение от «Дженоа» с минимальным счетом. И вот сейчас «Дженоа» вернулась в Серию А, а «Лекко» занял место «грифонов» во второй по силе итальянской серии.