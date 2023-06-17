Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Аквилани ушёл в «Пизу»

17 Июня 2023 • 17:31 Комментировать

Известный в прошлом итальянский футболист Альберто Аквилани станет главным тренером «Пизы». О достижении договорённости на этот счёт рассказывает журналист Джанлука ди Марцио через свой официальный сайт.

Для 38-летнего Аквилани это будет первая серьёзная тренерская работа. На протяжении трёх последних лет специалист работал с молодёжной командой «Фиорентины» и показывал неплохие результаты.

«Пиза» выступает в Серии Б, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Италии. Прошлый сезон команда завершила на 11-й позиции. А год назад «Пиза» боролась за право выступить в Серии А в плей-офф, но не решила задачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Альберто Аквилани Пиза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
17:31 · Италия. Серия Б
Аквилани ушёл в «Пизу»
04:30 · Италия. Серия Б
«Парма» готова выделить Буффону высокий пост в администрации клуба
16 Июня
02:31 · Италия. Серия Б
Неста: «Я положительно настроен»
01:54 · Италия. Серия Б
«Cпеция» подыскивает нового тренера
14 Июня
14:52 · Италия. Серия Б
​Директор «Венеции» ответил на вопрос о будущем Черышева
13 Июня
23:51 · Италия. Серия Б
Станкович ведёт переговоры с клубом Серии Б
12 Июня
16:03 · Италия. Серия Б
Названа новая трансферная стоимость Черышева, которая стала меньше на 500 тысяч евро
11 Июня
23:35 · Италия. Серия Б
Раньери вернул «Кальяри» в Серию А на последних минутах матча с «Бари»
20:42 · Италия. Серия Б
Адаилтон: «Такой клуб, как «Дженоа», не может играть во второй лиге»
10 Июня
16:27 · Италия. Серия Б
​Неста возглавил итальянский клуб официально
09 Июня
06:09 · Италия. Серия Б
«Бари» сравнял счёт в игре с «Кальяри» на 96-й минуте, ответная игра - в воскресенье
03:16 · Италия. Серия Б
Франко Васкес собрался покинуть «Парму»
07 Июня
03:10 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Если и буду ещё играть, то только в «Сампдории»
00:36 · Италия. Серия Б
Буффон ещё не решил, продлевать ли контракт с «Пармой»
04 Июня
05:15 · Италия. Серия Б
Коларов стал спортивным директором итальянского клуба
Все новости
Рекомендуем