Аквилани ушёл в «Пизу»

Известный в прошлом итальянский футболист Альберто Аквилани станет главным тренером «Пизы». О достижении договорённости на этот счёт рассказывает журналист Джанлука ди Марцио через свой официальный сайт.

Для 38-летнего Аквилани это будет первая серьёзная тренерская работа. На протяжении трёх последних лет специалист работал с молодёжной командой «Фиорентины» и показывал неплохие результаты.

«Пиза» выступает в Серии Б, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Италии. Прошлый сезон команда завершила на 11-й позиции. А год назад «Пиза» боролась за право выступить в Серии А в плей-офф, но не решила задачу.