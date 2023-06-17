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Чемпионат Италии. Серия Б

«Парма» готова выделить Буффону высокий пост в администрации клуба

17 Июня 2023 • 04:30 Комментировать

Если Джанлуиджи Буффон захочет повесить перчатки на гвоздь, то для него будет работа в администрации «Пармы». Сейчас итальянский голкипер еще не определился со своим будущим, но возраст в 45 лет уже намекает на то, что, возможно, пора уже и остепениться.

Как уточняет La Gazzetta Di Parma, в руководстве клуба осознают важность Буффона в качестве лидера и легенды клуба (а в Парме его считают таковым в ничуть не меньшей степени, чем в Турине), а потому готовы всячески пользоваться его реноме и авторитетом.

Напомним, что «Парма» была близка к возвращению в Серию А, но уступила в плей-офф «Кальяри».  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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