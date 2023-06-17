«Парма» готова выделить Буффону высокий пост в администрации клуба

Если Джанлуиджи Буффон захочет повесить перчатки на гвоздь, то для него будет работа в администрации «Пармы». Сейчас итальянский голкипер еще не определился со своим будущим, но возраст в 45 лет уже намекает на то, что, возможно, пора уже и остепениться.

Как уточняет La Gazzetta Di Parma, в руководстве клуба осознают важность Буффона в качестве лидера и легенды клуба (а в Парме его считают таковым в ничуть не меньшей степени, чем в Турине), а потому готовы всячески пользоваться его реноме и авторитетом.

Напомним, что «Парма» была близка к возвращению в Серию А, но уступила в плей-офф «Кальяри».