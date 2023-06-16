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Чемпионат Италии. Серия Б

Неста: «Я положительно настроен»

16 Июня 2023 • 02:31 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший защитник «Лацио» и «Милана» Алессандро Неста стал тренером «Реджаны» - клуба, за который когда-то выступал Игорь Симутенков. Для Несты это четвертый клуб в его тренерской карьере после «Майами», «Перуджи» и «Фрозиноне», теперь у него будет возможность попробовать доказать, что, в отличие от Филиппо Индзаги, тренирующего «Реджину», в нем может быть скрыт большой потенциал.

- Я настроен на успех, мне не хватает адреналина, который вырабатывается во время матчей. Я чуть знаю о клубе благодаря Карло Анчелотти (руководил «Реджаной» в сезоне 1995/1996, как раз когда там играл Симутенков - прим.ред.). Карло уже дал мне пару советов, - цитирует слова Несты итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Неста Реджана
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