«Cпеция» подыскивает нового тренера

«Специя» вылетела в Серию Б, потерпев поражение от «Вероны» в дополнительном матче за право нахождения в высшей лиге итальянского футбола. Это уже само по себе повод расстаться с главным тренером клуба, и вскоре это случится - Леонардо Семпличи уволят, а вместо него у руля клуба встанет, скорее всего, Лука Д'Анджело, который недавно расстался с «Пизой» (ее, в свою очередь, возглавит другой неудачник минувшего сезона - Деян Станкович).

Также, как уточняет итальянское издание Il Secolo XIX, на место тренера клуба претендуют еще три специалиста, среди которых и Фабио Пеккья, руководящий «Пармой».