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Чемпионат Италии. Серия Б

«Cпеция» подыскивает нового тренера

16 Июня 2023 • 01:54 Комментировать

«Специя» вылетела в Серию Б, потерпев поражение от «Вероны» в дополнительном матче за право нахождения в высшей лиге итальянского футбола. Это уже само по себе повод расстаться с главным тренером клуба, и вскоре это случится - Леонардо Семпличи уволят, а вместо него у руля клуба встанет, скорее всего, Лука Д'Анджело, который недавно расстался с «Пизой» (ее, в свою очередь, возглавит другой неудачник минувшего сезона - Деян Станкович).

Также, как уточняет итальянское издание Il Secolo XIX, на место тренера клуба претендуют еще три специалиста, среди которых и Фабио Пеккья, руководящий «Пармой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Специя Леонардо Семпличи Лука Д'Анджело
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