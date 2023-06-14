​Директор «Венеции» ответил на вопрос о будущем Черышева

Александер Мента, который занимает должность исполнительного директора «Венеции», ответил на вопрос о будущем Дениса Черышева.

Напомним, что Черышев перебрался в «Венецию» в конце лета прошлого года. В 24 матчах сезона 2022/2023 российский полузащитник забил четыре гола и отдал два голевых паса.

«На данный момент неизвестно, останется ли Черышев в команде на следующий сезон. Мы оцениваем ситуацию. Пока сложно что-то сказать», - сказал Мента, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Денису Черышеву 32 года. Его контракт с клубом итальянской Серии Б рассчитан до конца июня 2024 года.