Станкович ведёт переговоры с клубом Серии Б

Сербскому наставнику Деяну Станковичу понравилась работа в Италии, несмотря на то, что его клуб, «Сампдория», вылетела из высшей лиги чемпионата и будет выступать в Серии Б.

И теперь он получил приглашение от «Пизы» - клуба, который также выступает в Серии Б, и ее спортивным директором на днях стал другой бывший сербский игрок Александр Коларов.

Именно он и приглашает Станковича поработать с «Пизой», хотя тот еще надеется на то, что его может пригласить какой-нибудь клуб Серии А, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. Но пока таких предложений у «Деки», увы, нет.