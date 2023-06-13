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Чемпионат Италии. Серия Б

Станкович ведёт переговоры с клубом Серии Б

13 Июня 2023 • 23:51 Комментировать

Сербскому наставнику Деяну Станковичу понравилась работа в Италии, несмотря на то, что его клуб, «Сампдория», вылетела из высшей лиги чемпионата и будет выступать в Серии Б.

И теперь он получил приглашение от «Пизы» - клуба, который также выступает в Серии Б, и ее спортивным директором на днях стал другой бывший сербский игрок Александр Коларов.

Именно он и приглашает Станковича поработать с «Пизой», хотя тот еще надеется на то, что его может пригласить какой-нибудь клуб Серии А, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. Но пока таких предложений у «Деки», увы, нет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Деян Станкович Александр Коларов Александар Коларов Пиза
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