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Чемпионат Италии. Серия Б

Названа новая трансферная стоимость Черышева, которая стала меньше на 500 тысяч евро

12 Июня 2023 • 16:03 Комментировать

Нападающий «Венеции» Денис Черышев потерял в трансферной цене.

Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, новая рыночная стоимость 32-летнего российского вингера составляет один миллион евро. Предыдущее обновление цены Черышева было в декабре 2022 года, тогда стоимость игрока составляла 1,5 млн евро. Таким образом, нападающий итальянской «Венеции» потерял в цене 500 тысяч евро.

Напомним, Черышев перешел в команду Серии B прошлым летом, подписав контракт на два года. В минувшем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Отметим, что «Венецию» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Под его руководством команда заняла восьмое место по итогам сезона-2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция
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