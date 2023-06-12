Названа новая трансферная стоимость Черышева, которая стала меньше на 500 тысяч евро

Нападающий «Венеции» Денис Черышев потерял в трансферной цене.

Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, новая рыночная стоимость 32-летнего российского вингера составляет один миллион евро. Предыдущее обновление цены Черышева было в декабре 2022 года, тогда стоимость игрока составляла 1,5 млн евро. Таким образом, нападающий итальянской «Венеции» потерял в цене 500 тысяч евро.

Напомним, Черышев перешел в команду Серии B прошлым летом, подписав контракт на два года. В минувшем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Отметим, что «Венецию» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Под его руководством команда заняла восьмое место по итогам сезона-2022/23.