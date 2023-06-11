Раньери вернул «Кальяри» в Серию А на последних минутах матча с «Бари»

В то время как одна команда Аурелио де Лаурентиса выиграла чемпионат Италии, вторая потерпела поражение от «Кальяри» и не смогла выйти в Серию А. «Бари», игравший на своем поле, устраивала и ничья в ответной игре с сардинцами, но, во-первых, хозяева слишком быстро подсели в оборону, а во-вторых, против них сыграла погода - начался дождь и обороняться стало еще сложнее.

В конце концов Леонардо Паволетти отреагировал на навес с правого фланга, продавил защитника и забил нужный гол - это случилось на четвертой добавленной арбитром минуте к матчу, сил на ответ у «Бари» уже не было. Клаудио Раньери вернул «Кальяри» в Серию А.