Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Раньери вернул «Кальяри» в Серию А на последних минутах матча с «Бари»

11 Июня 2023 • 23:35 Комментировать

В то время как одна команда Аурелио де Лаурентиса выиграла чемпионат Италии, вторая потерпела поражение от «Кальяри» и не смогла выйти в Серию А. «Бари», игравший на своем поле, устраивала и ничья в ответной игре с сардинцами, но, во-первых, хозяева слишком быстро подсели в оборону, а во-вторых, против них сыграла погода - начался дождь и обороняться стало еще сложнее.

В конце концов Леонардо Паволетти отреагировал на навес с правого фланга, продавил защитника и забил нужный гол - это случилось на четвертой добавленной арбитром минуте к матчу, сил на ответ у «Бари» уже не было. Клаудио Раньери вернул «Кальяри» в Серию А. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри Бари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
11 Июня
23:35 · Италия. Серия Б
Раньери вернул «Кальяри» в Серию А на последних минутах матча с «Бари»
20:42 · Италия. Серия Б
Адаилтон: «Такой клуб, как «Дженоа», не может играть во второй лиге»
10 Июня
16:27 · Италия. Серия Б
​Неста возглавил итальянский клуб официально
09 Июня
06:09 · Италия. Серия Б
«Бари» сравнял счёт в игре с «Кальяри» на 96-й минуте, ответная игра - в воскресенье
03:16 · Италия. Серия Б
Франко Васкес собрался покинуть «Парму»
07 Июня
03:10 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Если и буду ещё играть, то только в «Сампдории»
00:36 · Италия. Серия Б
Буффон ещё не решил, продлевать ли контракт с «Пармой»
04 Июня
05:15 · Италия. Серия Б
Коларов стал спортивным директором итальянского клуба
04:12 · Италия. Серия Б
«Парма» не смогла обыграть «Кальяри» и упустила шанс подняться в Серию А
03 Июня
02:53 · Италия. Серия Б
«Бари» вышел в финал плей-офф за место в Серии А
02 Июня
02:04 · Италия. Серия Б
«Брешия» отправилась в Серию С
01 Июня
06:20 · Италия. Серия Б
Буффон получил травму
31 Мая
00:09 · Италия. Серия Б
«Кальяри» переиграл «Парму» в первом полуфинальном матче плей-офф Серии Б
30 Мая
02:26 · Италия. Серия Б
В Италии начались матчи плей-офф Серии Б - определяется третий поднимающийся в Серию А
27 Мая
23:50 · Италия. Серия А
«Венеция» Ваноли лишилась шансов на выход в Серию А
Все новости
Рекомендуем