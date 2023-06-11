Адаилтон: «Такой клуб, как «Дженоа», не может играть во второй лиге»

Бразилец Адаилтон, в прошлом выступавший за «Дженоа», признался, что и сейчас следит за положением вещей в клубе, который в прошлом году вылетел в Серию Б, но сейчас эффектно вернулся обратно вместе с «Фрозиноне». Он рад тому, что команда решила задачу.

- Я все время внимательно слежу за «Дженоа». Такой клуб не может играть в Серии Б. Его место - в высшей лиге, - цитирует слова Адаилтона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Еще один обладатель путевки в Серию А определится сегодня в матче «Бари» и «Кальяри». Адаилтон провел в составе «Дженоа» лишь один сезон - 2006/2007.