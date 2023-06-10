Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

​Неста возглавил итальянский клуб официально

10 Июня 2023 • 16:27 Комментировать

Легенда «Милана» Алессандро Неста стал главным тренером «Реджаны». О назначении 47-летнего специалиста клуб сообщил на страницах своего официального сайта.

Неста подписал контракт на один сезон. Он автоматически продлится на год, если «Реджана» сохранит прописку в Серии Б. Во второй по рангу футбольный дивизион Италии команда поднялась по итогам завершившегося сезона 2022/2023.

Алессандро Неста находился без тренерской работы более двух лет. В марте 2021-го экс-футболист «Милана» покинул «Фрозиноне». Ещё раньше Неста успел поработать с «Перуджей» и «Майами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Неста Реджана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
16:27 · Италия. Серия Б
​Неста возглавил итальянский клуб официально
09 Июня
06:09 · Италия. Серия Б
«Бари» сравнял счёт в игре с «Кальяри» на 96-й минуте, ответная игра - в воскресенье
03:16 · Италия. Серия Б
Франко Васкес собрался покинуть «Парму»
07 Июня
03:10 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Если и буду ещё играть, то только в «Сампдории»
00:36 · Италия. Серия Б
Буффон ещё не решил, продлевать ли контракт с «Пармой»
04 Июня
05:15 · Италия. Серия Б
Коларов стал спортивным директором итальянского клуба
04:12 · Италия. Серия Б
«Парма» не смогла обыграть «Кальяри» и упустила шанс подняться в Серию А
03 Июня
02:53 · Италия. Серия Б
«Бари» вышел в финал плей-офф за место в Серии А
02 Июня
02:04 · Италия. Серия Б
«Брешия» отправилась в Серию С
01 Июня
06:20 · Италия. Серия Б
Буффон получил травму
31 Мая
00:09 · Италия. Серия Б
«Кальяри» переиграл «Парму» в первом полуфинальном матче плей-офф Серии Б
30 Мая
02:26 · Италия. Серия Б
В Италии начались матчи плей-офф Серии Б - определяется третий поднимающийся в Серию А
27 Мая
23:50 · Италия. Серия А
«Венеция» Ваноли лишилась шансов на выход в Серию А
26 Мая
08:49 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги может сменить Пирло в турецком клубе
23 Мая
22:13 · Италия. Серия Б
«Модена» рассталась с главным тренером
Все новости
Рекомендуем