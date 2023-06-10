Легенда «Милана» Алессандро Неста стал главным тренером «Реджаны». О назначении 47-летнего специалиста клуб сообщил на страницах своего официального сайта.

Неста подписал контракт на один сезон. Он автоматически продлится на год, если «Реджана» сохранит прописку в Серии Б. Во второй по рангу футбольный дивизион Италии команда поднялась по итогам завершившегося сезона 2022/2023.

Алессандро Неста находился без тренерской работы более двух лет. В марте 2021-го экс-футболист «Милана» покинул «Фрозиноне». Ещё раньше Неста успел поработать с «Перуджей» и «Майами».