«Бари» сравнял счёт в игре с «Кальяри» на 96-й минуте, ответная игра - в воскресенье

В итальянской Серии Б прошел первый матч финала плей-офф за выход в Серию А - победитель пары вернется в высшую лигу. И будет это один из клубов, недавно там игравших - «Бари» сделал это в сезоне 2019/2020, а «Кальяри» и вовсе вылетел оттуда лишь год назад. Первый матч прошел в Кальяри, Джанлука Лападула открыл счет уже на девятой минуте, и у «Кальяри» было немало и других моментов, команда владела инициативой.

Но гости ушли от поражения - однако лишь на 96-й минуте, усилиями Антенуччи, который реализовал пенальти. В воскресенье состоится ответный матч, он пройдет уже в Бари, на самом вместительном стадионе в Серии Б.