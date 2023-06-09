Франко Васкес собрался покинуть «Парму»

Аргентинский полузащитник Франко Васкес покинет «Парму», это решение принято им после неудачи с попаданием в Серию А - «Парма» пробилась в плей-офф, но там в первом же круге уступила «Кальяри». Его агент Бруно Конти напомнил о том, что контракт игрока истекает, и продлен он пока что не был.

- Чемпионат только закончился, мы должны встретиться, обсудить различные ситуации. Мы ищем наилучший вариант для будущего Франко, - цитирует слова Конти итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Франко снискал себе известность удачными выступлениями в составе таких клубов, как «Палермо» и «Севилья».