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Чемпионат Италии. Серия Б

Франко Васкес собрался покинуть «Парму»

09 Июня 2023 • 03:16 Комментировать

Аргентинский полузащитник Франко Васкес покинет «Парму», это решение принято им после неудачи с попаданием в Серию А - «Парма» пробилась в плей-офф, но там в первом же круге уступила «Кальяри». Его агент Бруно Конти напомнил о том, что контракт игрока истекает, и продлен он пока что не был.

- Чемпионат только закончился, мы должны встретиться, обсудить различные ситуации. Мы ищем наилучший вариант для будущего Франко, - цитирует слова Конти итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Франко снискал себе известность удачными выступлениями в составе таких клубов, как «Палермо» и «Севилья». 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Севилья Франко Васкес
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