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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон ещё не решил, продлевать ли контракт с «Пармой»

07 Июня 2023 • 00:36 Комментировать

Разочарованием закончилась попытка «Пармы» вернуться в Серию А - команда проиграла в плей-офф Серии Б «Кальяри» и, что называется, «успокоилась» до следующего сезона. Для Джанлуиджи Буффона, невероятного ветерана «Пармы», это была чувствительная неудача - он не скрывал своих слез после окончания матча. Его агент Сильвано Мартина ответил на вопрос о планах Джанлуиджи - собирается ли он остаться в «Парме»?

-  Не знаю, еслт Джанлуиджи останется еще на сезон. Это не решено пока что. Мы не говорили - ни с Джиджи, ни с клубом. Пусть пройдут дней десять, отдохнем, подумаем, - цитирует слова Мартины итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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