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Чемпионат Италии. Серия Б

Коларов стал спортивным директором итальянского клуба

04 Июня 2023 • 05:15 Комментировать

Сербский футболист Александр Коларов, в прошлом проведший немало времени в «Манчестер Сити», начинает новый этап своей карьеры - он стал спортивным директором итальянского клуба «Пиза» (того самого, из города «падающей башни»). Клуб уже объявил официально о сотрудничестве с 37-летним специалистом.

Речь идет о двухлетнем контракте, который вступит в силу с первого июля. Напомним, что помимо «Манчестер Сити», Коларов немало времени провел и в Италии, где выступал за такие клубы, как римский «Лацио» и миланский «Интер». С 2008 по 2021 год он провел 94 матча за сборную своей страны - Сербии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александар Коларов Пиза
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