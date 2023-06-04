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Чемпионат Италии. Серия Б

«Парма» не смогла обыграть «Кальяри» и упустила шанс подняться в Серию А

04 Июня 2023 • 04:12 Комментировать

«Кальяри» под руководством Клабудио Раньери выстоял в игре с «Пармой», добившись нулевой ничьей, и теперь сыграет в финале плей-офф за путевку в высший свет итальянского футбола, Серию А, с «Бари» - тот в пятницу переиграл «Зюйдтироль».

В первом матче «Парма», напомним, вела со счетом 2:0, однако нахлебалась во втором тайме, пропустив три гола. Оправиться от этого в ответном матче не получилось.

Первый матч между «Кальяри» и «Бари» состоится на Сардинии восьмого июня, в четверг, а ответная встреча - одиннадцатого июня в Бари. Напомним, что «Кальяри» вылетел из высшей лиги итальянского чемпионата в прошлом сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Кальяри
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