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Чемпионат Италии. Серия Б

«Бари» вышел в финал плей-офф за место в Серии А

03 Июня 2023 • 02:53 Комментировать

Итальянский «Бари» в присутствии более чем 50 тысяч зрителей (что стало абсолютным рекордом клуба в Серии Б) обыграл «Зюйдтироль» с минимальным счетом благодаря голу Леонардо Бенедетти. Так как в первом матче лучше, но тоже с минимальным счетом, оказался «Зюйдтироль», то все решила... нет, не монетка и не серия пенальти, а позиция в итоговой таблице чемпионата.

А так как «Бари» закончил сезон третьим, а «Зюйдтироль» шестым, то именно «Бари» вышел наверх, ну а северянам остается ждать следующего сезона. Теперь «Бари» придется подождать исхода дуэли между «Пармой» и «Кальяри» - с победителем пары будет сыгран финал за путевку наверх. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бари Зюйдтироль
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