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Чемпионат Италии. Серия Б

«Брешия» отправилась в Серию С

02 Июня 2023 • 02:04 Комментировать

«Брешия» не сумела переиграть во втором матче плей-офф за место в Серии Б «Козенце», после того, как проиграла в первом матче с минимальным счетом. Решающий гол гости забили на 95-й минуте, после чего раздосадованные фанаты «Брешии» выбежали на поле и устроили беспорядки.

Но это не изменило ситуацию - команда, в которой выступали Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола, впервые за последние тридцать восемь лет опустилась в Серию С, третий по силе дивизион итальянского футбола. «Козенца» проведет в Серии Б шестой год кряду.

Напомним, что не так давно, в сезоне 2019/2020, «Брешия» еще выступала в Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Брешия
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