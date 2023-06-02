«Брешия» отправилась в Серию С

«Брешия» не сумела переиграть во втором матче плей-офф за место в Серии Б «Козенце», после того, как проиграла в первом матче с минимальным счетом. Решающий гол гости забили на 95-й минуте, после чего раздосадованные фанаты «Брешии» выбежали на поле и устроили беспорядки.

Но это не изменило ситуацию - команда, в которой выступали Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола, впервые за последние тридцать восемь лет опустилась в Серию С, третий по силе дивизион итальянского футбола. «Козенца» проведет в Серии Б шестой год кряду.

Напомним, что не так давно, в сезоне 2019/2020, «Брешия» еще выступала в Серии А.