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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон получил травму

01 Июня 2023 • 06:20 Комментировать

В то время как «Парма» готовится к ответному матчу плей-офф за выход в Серию А против «Кальяри» (первую игру крестоносцы проиграли со счетом 2:3), ее голкипер, легендарный Джанлуиджи Буффон, получил травму.

Это случилось еще в игре с «Кальяри», Буффон попросил замену после первого тайма (и во второй половине встречи «Парма» получила три мяча), но была надежда, что повреждение связано с судорогами и не приведет к пропуску ответного матча.

Однако, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, но все-таки оказалось достаточно серьезным. Поэтому ответный матч в субботу он пропустит, уточняет источник. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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