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Чемпионат Италии. Серия Б

«Кальяри» переиграл «Парму» в первом полуфинальном матче плей-офф Серии Б

31 Мая 2023 • 00:09 Комментировать

В Италии прошел первый полуфинальный матч во второй паре после того, как вчера сыграли «Зюйдтироль» и «Бари». В нем сыграли между собой «Кальяри» и «Парма», и островитяне оказались лучше соперника, выиграв со счетом 3:2.

Однако игра на самом деле получилась драматичной - в первом тайме «Парма» забила два мяча, и казалось, что после этого все уже очевидно, но во втором тайме «Кальяри» забил трижды, причем дважды - в последние пять минут игры. Два гола записал на свой счет Зиту Лувумбу, ему помог и Джанлука Лападула, реализовавший пенальти. Ответная встреча состоится третьего июня, в субботу, уже в Парме. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Кальяри
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