Филиппо Индзаги может сменить Пирло в турецком клубе

Известный в прошлом итальянский нападающий Филиппо Индзаги, ныне работающий главным тренером «Реджины», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Согласно информации журналистов Fanatik, в его услугах заинтересован «Фатих Карагюмрюк».

Турецкий клуб рассматривает Индзаги в качестве замены Андреа Пирло. Стороны уже провели переговоры и предварительно договорились о сотрудничестве.

Филиппо занимает пост главного тренера «Реджины» с июля 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Он также имеет опыт работы в «Милане» и ряде других итальянских клубов.