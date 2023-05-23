«Модена» рассталась с главным тренером

Смена «мистера» (так в Италии называют главного тренера) в «Модене», которая решила расстаться с Аттилио Тессером. Его соглашение прервано досрочно, оно было рассчитано до лета 2024 года. Семья Риветти, владеющая клубом, дежурно пожелала Тессеру удачи в будущем.

Вместо него с клубом будет работать Паоло Бьянко, бывший помощник Массимилиано Аллегри в туринском «Ювентусе», а также в «Шахтере» у Роберто де Дзерби.

В последний раз «Модена» выступала в Серии А двадцать лет тому назад - в сезоне 2003/2004. В закончившемся сезоне команда финишировала десятой в Серии Б, одержав тринадцать побед в тридцати восьми матчах.