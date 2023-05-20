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Чемпионат Италии. Серия Б

Кришито хочет стать тренером

20 Мая 2023 • 00:49 Комментировать

Не так давно мы уже рассказывали о том, что Доменико Кришито решил закончить карьеру после того, как успешно решил задачу возвращения «Дженоа» в высшую лигу итальянского футбола. Но теперь игрок, семь лет своей карьеры отдавший питерскому «Зениту», хочет заняться тренерской карьерой.

- Начну тренировать молодежь, я уже прошел первый тренерский курс УЕФА. А дальше будет видно, - цитирует слова Кришито итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Доменико Кришито успел поиграть не только за «Зенит», но даже за туринский «Ювентус». Также провел двадцать шесть матчей в составе итальянской сборной. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Доменико Кришито
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