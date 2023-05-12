Буффон назвал лучших вратарей мира

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Парму», назвал лучших, по его мнению, вратарей мира в данный момент.

«Лучшие для меня – Облак, Куртуа, Доннарумма и Меньян», - передает слова Джанлуиджи Gazzetta dello Sport.

Облак выступает за «Атлетико», Куртуа защищает цвета «Реала», а Доннарумма – «ПСЖ». Меньян является игроком «Милана».

45-летний Буффон провел в нынешнем розыгрыше Серии Б 16 матчей за «Парму». Голкипер попустил 21 гол, а в четырех поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Контракт Джиджи с «Пармой» рассчитан до лета следующего года.