«Дженоа» отметит возвращение в Серию А благотворительным аукционом

Итальянский «Дженоа» вернулся в Серию А, расставание с высшей лигой итальянского футбола оказалось коротким, годичным. В честь такого знаменательного события руководство «Дженоа» решило провести аукцион, вырученные с которого деньги будут переданы на нужды страдающих неизлечимыми болезнями людей.

С молотка будут проданы четыре исторические футболки - в частности, та, в которой за клуб в 2005 году выступал Диего Милито, впоследствии забивший два мяча в финале Лиги чемпионов за «Интер». А также вратарский свитер Алессио Скарпи в сезоне 2005/2006, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.