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Чемпионат Италии. Серия Б

Команду Филиппо Индзаги лишили семи очков - и теперь ее место в Серии Б под угрозой

04 Мая 2023 • 22:16 Комментировать (1)
Реджина
...
Комо
1 2.35 X 3.15 2 3.20
06.05 15:00

Команда Филиппо Индзаги, «Реджина», получила еще одну дисквалификацию после того, как в апреле ее уже лишили трех очков. На сей раз у клуба отобрали еще четыре очка - в общей сложности семь.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это стало следствием просчетов в смысле финансового управления клубом, а также выявившихся нестыковок в бухгалтерии клуба.

В результате команда Филиппо Индзаги с позиций клуба, который мог претендовать на борьбу за место в Серии А, скатилась во вторую половину таблицы - близко к командам, которые рискуют попасть в зону вылета из Серии Б. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Филиппо Индзаги
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Мая 2023 в 22:34
Не брат ты мне ..
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