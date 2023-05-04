Команду Филиппо Индзаги лишили семи очков - и теперь ее место в Серии Б под угрозой

Команда Филиппо Индзаги, «Реджина», получила еще одну дисквалификацию после того, как в апреле ее уже лишили трех очков. На сей раз у клуба отобрали еще четыре очка - в общей сложности семь.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это стало следствием просчетов в смысле финансового управления клубом, а также выявившихся нестыковок в бухгалтерии клуба.

В результате команда Филиппо Индзаги с позиций клуба, который мог претендовать на борьбу за место в Серии А, скатилась во вторую половину таблицы - близко к командам, которые рискуют попасть в зону вылета из Серии Б.