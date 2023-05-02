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Чемпионат Италии. Серия Б

​В итальянской Серии Б установлен новый рекорд посещаемости

02 Мая 2023 • 22:08 Комментировать (1)

Итальянская Серия Б растет в силе и престиже - если раньше это была серия костоломов, то сейчас в ней появились известные игроки и известные тренеры. И это ценят зрители, которые стали значительно чаще ходить на матчи.

Так, в 35-м туре уже в четырнадцатый раз в сезоне суммарное количество фанатов на всех матчах тура превысило 100 тысяч зрителей - 107 816 в данном случае. Рекорд принадлежит «Бари», на матч которого пришли 20 844 зрителя, но это объясняется и тем, что там арена позволяет рассчитывать на такие цифры - шутка ли, на этом стадионе проходили финалы Кубка чемпионов, причем не во времена царя Гороха, а в относительно недавнем 1991 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
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venge
02 Мая 2023 в 22:57
Серия костоломов? Чиво?
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Сегодня, 02 Мая
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