​В итальянской Серии Б установлен новый рекорд посещаемости

Итальянская Серия Б растет в силе и престиже - если раньше это была серия костоломов, то сейчас в ней появились известные игроки и известные тренеры. И это ценят зрители, которые стали значительно чаще ходить на матчи.

Так, в 35-м туре уже в четырнадцатый раз в сезоне суммарное количество фанатов на всех матчах тура превысило 100 тысяч зрителей - 107 816 в данном случае. Рекорд принадлежит «Бари», на матч которого пришли 20 844 зрителя, но это объясняется и тем, что там арена позволяет рассчитывать на такие цифры - шутка ли, на этом стадионе проходили финалы Кубка чемпионов, причем не во времена царя Гороха, а в относительно недавнем 1991 году.